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Dünyaca ünlü Gönen Baldosu’nda hasat başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü baldo pirincinin yetiştiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde çeltik hasadı başladı.

Dünyaca ünlü baldo pirincinin yetiştiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde çeltik hasadı başladı. Çiftçiler verimden ve fiyattan memnun.
Gönen’in dünyaca ünlü baldo pirincinde hasat zamanı başladı. Biçerdöverler hasat tarlalarına girdi. Korona virüs tedbirleri arasında gerçekleştirilen hasat mevsiminde hem çiftçiler hem de hasadı gerçekleştiren tarım işçileri korona virüs önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.
Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt çeltik hasadının veriminden ve fiyatından memnun olduklarını ifade ederek hasat mevsimini İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.
Gönen Ovası’nda bu yıl 90 bin dekar çeltik ekimi yapıldığını ifade eden Özkurt, "Tahminimiz hasadın yüzde 30’u tamamlandı. Fiyatlar bugünkü şartlarda iyi gözüküyor ama 2021 yılında yapacağımız hasatla birlikte girdi maliyetlerimiz yüzde 70’e varan bir artış yaşayacak. Bu arada zaman zaman ürün alamayan firmaların TMO’ya giderek çeltik fiyatlarının yüksekliğinden bahsettiklerini duyuyoruz. Çeltik fiyatları bugün mevcut şartlarda aşırı bir yükseklik arz etmiyor. Bugün raflara baktığınızda Gönen Baldosu’nun kilosunun 23 liraya kadar satıldığı marketler var. Ama şu an çiftçinin elinden kilosu 4,5 ile 5,5 TL’den alınıyor. Belki hükümet bu fiyatları baskı altında tutmak için ithalatı düşünebilir ama şu an döviz kurlarının yüksek olması nedeniyle ithalatın olması söz konusu değil. Gelmiş olsa bile bu fiyatların altında tüketicinin yeme şansı yok. Burada çeltikten kim para kazanıyor? Fabrikadan KDV dahil birinci sınıf baldonun çıkışı 10 TL’ye geçmiyor ama marketlerdeki fiyatlar da 23-25 TL arasında. Bunlara dün tespit edip fotoğraflarını da çektik. Yetkililerin bunları gidip marketlerde kontrol etmesini istiyoruz. Eğer ithal bir ürün getirilecekse piyasayı regüle etmek adına TMO tarafından görev zararı da yazılabilir. 5 liraya satarsınız ama siz bu ürünü 5 liraya sattığınızda bunu vatandaşın 7 liraya yiyebilmesi için çalışan bir mekanizma olması lazım. Biz de üretici olduğumuz kadar aynı zamanda tüketiciyiz. Burada zarar gören tüketici. Üretici bugün 4,5 liraya, 5-6 liraya kadar ürün satıyor, para kazandım diyor. Ama girdi maliyetlerine baktığımızda yüzde 70 artmış. Bugün siz ithal getirdiğinizde ve üreticiyi üretme noktasında küstürürseniz bugün 5 liraya aldığınız çeltiği yarın 7 liraya alırsınız. Tüketiciye de kilosunu 30 liraya satarsınız. Bütün üreticimize hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

"28 günlük karantina sonrası araziye çıkabildim"
Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, üreticilerin bir kesimi tarafından neden geç araziye indiği şeklinde sorular oluşabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyanın tamamında bir korona virüs gerçeği var. Maalesef ondan dolayı 28 gün karantina altında kaldığımdan dolayı geç de olsa araziye indik. Geç de olsa hayırlı bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum" diye konuştu.

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