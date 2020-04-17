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Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın dünyaca ünlü “Kadınlar Denizi Plajı”nı da kapsayan sahil bandı Kuşadası Belediyesi ile işbirliği içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yenileniyor.Yapılan çalışmalar kapsamında 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşeniyor.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek "Uluslararası bir marka olan Kadınlar Denizi Plajımız yerli ve yabancı turistlerimiz için cazibe merkezlerimizden biri olacak” dedi.

Kuşadası’nın dünyaca ünlü “Kadınlar Denizi Plajı”nı da kapsayan sahil bandı Kuşadası Belediyesi ile işbirliği içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yenileniyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşeniyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek "Uluslararası bir marka olan Kadınlar Denizi Plajımız yerli ve yabancı turistlerimiz için cazibe merkezlerimizden biri olacak” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımız ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Plajımızın trafiğe kapalı yaya yolunun, alt ve üst yapısı yenileniyor. 4500 metrekare parke taşı ve 580 metrekare andezit küp taşının döşendiği alanda yağmur suyu drenaj ve mazgallarımız ile beraber aydınlatma direklerimiz de yenileniyor. Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kadınlar Denizi Plajımız modern bir görünüme sahip olacak. Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezlerinden biri olarak yeniden canlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şehrimize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Oluşturulan güç birliğinden Kuşadası kazanıyor. 30 yıldır hizmet alamayan kentimiz tesis edilen güç birliği ile güçleniyor yeniden yapılanıyor" diye konuştu.

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