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Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.12.2020 14:18 | Son Güncelleme

Yaban keçilerinin dağdan sahile inişleri drone ile görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle martılara ve yaban keçilerine kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar gibi sahiller de sessizliğe büründü.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği, kasımda bile yoğunluğun yaşandığı Kaputaş Plajı, insanlar sokağa çıkamayınca boş kaldı. Doğası ve denizi ile dünya genelinde tanınan plaj, bu kez martıları ve yaban keçileri ağırladı.

Toros Dağları'nda yaşayan vatandaşlara ait yaban keçilerinin sahile doğru gelişleri drone ile havadan görüntülendi.

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