Dünyaca ünlü metal grubunda flaş karar: Tacizle suçlanan Megadeth'in kurucularından David Ellefson gruptan atıldı

Cinsel taciz suçlamalarıyla sarsılan ünlü metal grubu Megadeth'in bas gitaristi David Ellefson gruptan çıkarıldı. Konuya ilişkin açıklama, grubun Twitter hesabından yapıldı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise “David Ellefson’ın artık Megadeth’le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. “Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan sonra birlikte çalışmamız imkansız” ifadeleri kullanıldı.

"ARTIK BİRLİKTE ÇALMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen David Ellefson hakkında son karar verildi. Grup ile ilişkisinin kesildiğini açıklayan grup sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşım, grubun 59 yaşındaki baş gitaristi ve grubu 1983’te Ellefson ile birlikte kuran Dave Mustaine yayınlandı.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “David Ellefson’ın artık Megadeth’le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. Bu kararı kolay almadık” satırları yer aldı. Grubun açıklamasında “Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan sonra birlikte çalışmamız imkansız”