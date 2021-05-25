Dünyaca ünlü metal grubunda flaş karar: Tacizle suçlanan Megadeth'in kurucularından David Ellefson gruptan atıldı

Cinsel taciz suçlamalarıyla sarsılan ünlü metal grubu Megadeth'in bas gitaristi David Ellefson gruptan çıkarıldı. Konuya ilişkin açıklama, grubun Twitter hesabından yapıldı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise “David Ellefson’ın artık Megadeth’le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. “Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan sonra birlikte çalışmamız imkansız” ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen David Ellefson hakkında son karar verildi. Grup ile ilişkisinin kesildiğini açıklayan grup sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşım, grubun 59 yaşındaki baş gitaristi ve grubu 1983’te Ellefson ile birlikte kuran Dave Mustaine yayınlandı.
Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “David Ellefson’ın artık Megadeth’le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. Bu kararı kolay almadık” satırları yer aldı. Grubun açıklamasında “Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan sonra birlikte çalışmamız imkansız”
Ayrıca, açıklamada grup hayranlarına, yeni müzik çalışmalarının bitmek üzere olduğu haberini de verdi.
May 24, 2021
56 yaşındaki David Ellefson hakkındaki iddialar, mayıs ayının başında ortaya çıktı. Ünlü müzisyenin reşit olmayan bir kızla yazışma görüntüleri ve fotoğrafları internete sızdırıldı.
Megadeth grububundan 2002’de ayrılan ve 2010’da yeniden gruba dönen Ellefson, yazıştığı kişinin 18 yaşından küçük olduğu iddiasını reddederek, aralarındaki ilişkinin rızaya dayalı olduğunu ifade etti. Başına gelen olaydan sonra Ellefson, Instagram hesabını kapatarak, video ve fotoğraflarına paylaşım engeli koydu. Variety’ye konuşan ünlü gitarist, "Özel ve yetişkinler arası etkileşimi bağlamından koparıp itibarıma, kariyerime ve aileme zarar vermek için manipüle ettiler" açıklamasında bulunmuştu.
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