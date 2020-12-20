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Dünyaca ünlü plaj hafta sonu iki arkadaşa kaldı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajının hafta sonu iki misafiri oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajının hafta sonu iki misafiri oldu. Yaz kış ziyaretçi akınına uğrayan plajda iki arkadaş yürüyüş yapıp fotoğraf çekildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Marmaris’te de sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Kızkumu plajı ise Azeri Ayda ve arkadaşına kaldı. Kış mevsiminin gelmesi ile suların yükselmesi ve yaz aylarından gözle görülen kum yolun sular altında kaldığı gözlemlendi.
İstanbul’dan sonra Marmaris’e tatil için gelen turizmci Ayva Mirzava yakın arkadaşı ile Marmaris’in güzelliklerini gezerken Kızkumu plajının da tadını çıkardı.
Kızkumu’nu çok merak ettiğini ve bunu giderdiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Mirzaya, "Buraların güzelliğini merak ediyordum geldim ve muhteşem güzellikte, buralarda gördüklerimi herkese anlatacağım ‘’ dedi.

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