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Dünyaca ünlü ralli pilotları, Türkiye Rallisi'nde zorlu parkurlarda mücadele ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 5. ayağında çok sert ve "kırıcı parkur" olarak adlandırılan Yeşilbelde, Gökçe ve İçmeler etabında dünyaca ünlü pilotlar zorlandı - Yarışların İçmeler etabında Estonyalı pilot Ott Tanak'ın düzlük bölümde kayan aracı toprak bölüme çarptı - Pilotlardan Sean Johnston ise ikinci etapta meydana gelen kazanın ardından mekanik sorunlar nedeniyle yarış dışı kaldı

DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris'e gelen pilotlar, zorlu parkurlarda mücadele veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla devam ediyor.

Otomobil sporcuları, 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rallide, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabetle dereceye girmek için toz kaldırıyor.

Etaplarda bazı pilotlar araçlarıyla yoldan çıkarken bazı pilotlar ise lastik parçaladı. Ralliye katılan bazı araçlar ise yoğun toz ve yol şartlarından dolayı zarar gördü.

- Yeşilbelde etabında Tanak kaza yaptı

Rallinin Yeşilbelde etabında Estonyalı pilot Ott Tanak kaza yaptı. Tanak, aracını sol taraftaki toprak bölüme çarptı.

Araç etabın güvenli bir yerine taşındı, sürücüler aracı tamir etmeye çalıştı. Ancak lastikleri çıkaran Estonyalı sürücü, hasarın tamir edilemeyecek durumda olduğunu fark etti.

Estonya Rallisi’nin galibi Tanak, takım radyosundan kazadan önce direksiyon sıcaklığıyla ilgili uyarı aldığını söyledi.

Pilotlardan Sean Johnston ise ikinci etapta meydana gelen kazanın ardından cuma akşamı mekanik sorunlar nedeniyle yarış dışı kaldı.

Etabın zorlu ve kaygan olduğunu anlatan Tanak, tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Üçüncü etapta yarış dışı kaldıktan sonra konuşan Tanak, "Araçta bazı direksiyon sorunları vardı. Dürüst olmak gerekirse, benim için iyi bir etap değildi. Hala çekiş yakalamaya çalışıyorum. Zemin çok yumuşak ve Ogier'in lastiği yumuşaktı. Bunun bu etap için daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Finlandiyalı pilot Esapekka Lappi ise etapların zorlu olduğunu ifade etti.

Parkurlarda kalmakta bir süre zorlandığını anlatan Lappi, "Bazı değişiklikler yaptım ama yanlış yöne gittik. Yol temiz olduğunda her şey yolunda gidiyor. Yumuşak olduğunda büyük bir önden kaymayla mücadele ediyoruz. Aracı döndüremiyorum. Kendinizden emin hissetmek zor. Biraz daha yumuşak bir süspansiyon ayarı yaptım ama yanlış yöne gittik." ifadelerini kullandı.

Pilotlardan Teemu Sunnen de en büyük problemlerinin bazı etaplarda yaşadığı toz olduğunu belirterek, "Toz burada feci bir problem. Hiçbir şey göremediğim çok fazla yer oldu. Bunun yanında lastik sıkıntısı devede kulak kalır." diye konuştu.

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