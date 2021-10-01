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Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman Antalya'da sahne aldı

01.10.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman Antalya'da sahne aldı

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman sanatseverlerle buluştu.

Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu etkinlik, bir otelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde, Butman'a, güçlü sesiyle Fantine ve Moskova Caz Orkestrası eşlik etti.

Festival, Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem'in yer aldığı "Sonic Boom" projesiyle yarın devam edecek.

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