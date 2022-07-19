Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu opera festivalinde sahneye çıkacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önemli sopranolarından Angela Gheorghiu, "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelenecek "Tosca" operasında sanatseverlerle buluşacak.

Bestesi Giacomo Puccini'ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından yarın sahnelenecek.

Rumen opera sanatçısı Gheorghiu'nun "Tosca"yı canlandıracağı operada, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan "Cavaradossi"yi, Gürcü bariton Nikoloz Lagvilava ise "Scarpia"yı yorumlayacak.

Eser, Türkiye'de "Tosca" başrolünü üstlenen ilk opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına, kızı, Prof. Dr. Zeliha Berksoy'un prodüksiyonuyla sahnelenecek.

Operada, ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahne alacak.

