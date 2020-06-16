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Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Golf turizminin gözde bölgesi haline gelen Antalya'daki Belek Turizm Merkezi, 16 sahası ile golf meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor - Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin: - "Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişi 550 bin oyun oynadı, bu yıl ilk etapta kaybettiğimiz misafirlerin yüzde 50'sini ağırlamayı planlıyoruz. Tabii ki üstü geldikçe de sürpriz olmayacaktır, biz yüzde 100'üne de hazırız" - "Bu yıl da ilk olarak Alman gruplarını bekliyoruz, Almanları İngilizler takip edecektir. Mevcut rezervasyonlarını yaptırmış ama iptal ettirmemiş misafirlerimiz var"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de golf turizminin merkezi olarak bilinen Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, eylülde sezonu açmaya hazırlanıyor.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan her yıl binlerce kişiyi ağırlayan yeşil sahalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor. Martın ikinci haftasından bu yana kapalı kalan sahalarda, misafirlere güvenli oyun sunmak için Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Eylülden itibaren golf tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan bölgenin eski hareketli günlerine dönmesi arzu ediliyor.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki sahaları ile Antalya'nın dünyada belli bir potansiyele hitap ettiğini söyledi.

Golf sezonunun eylülde başlayıp, hazirana kadar yoğun geçtiğini, yaz döneminde ise tatil için gelenlerin oyun oynadığını dile getiren Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yoğun sezonda sahaların sessizliğe büründüğünü belirtti.

Yurt dışı uçuşların başlamasıyla birlikte ilk etapta tatil için gelen turistlere hobi amaçlı hizmet verecek sahaların, eylül ayından itibaren de oyun tutkunlarına hizmet vereceğini aktaran Şahin, büyük bir heyecanla hareketli günleri beklediklerini kaydetti.

- "Sağlık hizmetleri güven algısı oluşturacaktır"

Almanya, İngiltere ve İtalya'daki muhatapları ile görüşme halinde olduklarını ve oradaki golf sahalarının açıldığını anlatan Şahin, "Oyunlar başlamış hatta İngiltere, yoğunluktan bahsediyor. Bu da normalleşmeyi gösteriyor. Türkiye'deki vaka sayıları, sağlık hizmetleri tabii ki buraya karşı bir güven algısı oluşturacaktır." dedi.

Golf meraklılarına yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildiren Şahin, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, sahalar, oteller ve güvenli oyun hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

İrtibat halinde oldukları misafirlerinden olumlu görüşler aldıklarını dile getiren Şahin, "Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişi 550 bin oyun oynadı, bu yıl ilk etapta kaybettiğimiz misafirlerin yüzde 50'sini ağırlamayı planlıyoruz. Tabii ki üstü geldikçe de sürpriz olmayacaktır, biz yüzde 100'üne de hazırız. 16 sahamız var, hepsi dünya standartlarında ve bilinen bölge, bu nedenle misafirlerimiz tekrar Belek'i tercih edeceklerdir." diye konuştu.

- Rezervasyonlarını iptal ettirmeyen golf tutkunları var

Cahit Şahin, geçen yıllarda bölgenin 30 ülkeden golfçüyü ağırladığını anımsattı. Ağırlıklı olarak Almanların ve İngilizlerin bölgeyi tercih ettiğinin bilgisini veren Şahin, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Japonya ve Çin'den de misafirlerimiz var. Bu yıl da ilk olarak Alman gruplarını bekliyoruz, Almanları İngilizler takip edecektir. Mevcut rezervasyonlarını yaptırmış ama iptal ettirmemiş misafirlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Golf turnuvalarının da bölgenin tanıtımında etkin rol üstlendiğini ifade eden Şahin, Turkish Airlines Open başta olmak üzere diğer turnuvalar için de hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Aralık ayında düzenlenmesi planlanan Maxx Royal Golf Turnuvası için Almanya, Ukrayna, Çekya ve Bulgaristan'dan 100'e yakın rezervasyon yapıldığını dile getiren Şahin, geçen yılki rakamlara en kısa zamanda ulaşmayı arzuladıklarını kaydetti.

Golfün sosyal mesafeyi en iyi koruyan spor dalı olduğuna dikkati çeken Şahin, herkesi golf yapmaya davet etti.

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