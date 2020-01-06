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  4. Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok liginde ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Premier Lig ekibi Watford, dünya devlerinin peşinde olduğu Brezilya'nın yeni harika çocuğu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Brezilya'nın yeni harika çocuğu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Watford, 18 yaşındaki Joao Pedro için Fluminense'ye yalnızca 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Joao Pedro, geçen sezon Fluminense formasıyla oynadığı 28 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Brezilyalı genç yeneteği Real Madrid, Barcelona, Liverpool ve Manchester United gibi dünya devleri de istiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Joao Pedro watford Premier Lig fluminense

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