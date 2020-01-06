Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Brezilya'nın yeni harika çocuğu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
Watford, 18 yaşındaki Joao Pedro için Fluminense'ye yalnızca 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Joao Pedro, geçen sezon Fluminense formasıyla oynadığı 28 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Brezilyalı genç yeneteği Real Madrid, Barcelona, Liverpool ve Manchester United gibi dünya devleri de istiyordu.
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