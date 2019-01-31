İşte tamamlanan tüm transferler...
Dünyada devre arasında biten transferler (2018-2019 sezonu)
Sercan Yıldırım - Giresunspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Diego Farias - Cagliari > Empoli | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Lucas Olaza - Boca Juniors > Celta Vigo | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Lewis Morgan - Celtic > Sunderland | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Matías Nahuel - Olimpiakos > Deportivo | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Sebastian Giovinco | Toronto > Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon dolar
Miguel Almirón - Atlanta United > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: 24 milyon euro
Georges-Kévin NKoudou | Tottenham > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
SHINJI KAGAWA | Borussia Dortmund > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Diagne - Kasımpaşa > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 10 Milyon Euro
Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 3.2 milyon Euro
Mitroglou - Marsilya > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Serdar Aziz - Galatasaray > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Aboubakar Kamara - Fulham > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Dever Orgill - Wolfsberger AC > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Özer Hurmacı | Büyükşehir Belediye Erzurumspor > Demir Grup Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jeffrey Bruma - Wolfsburg > Schalke | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Denis Suárez - Barcelona > Arsenal | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Tarık Çamdal - Galatasaray - Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Amilton Minervino da Silva - Desportiva Aves > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Alfredo Kulembe Ribeiro - Belenenses > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mesaque Dju - Benfica > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Cemali Serter - Eskişehirspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Rabbi Matondo - Manchester City > Schalke 04 | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Andrew Gravillon - Pescara > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
Carlos Vinicius - Napoli > Monaco (Kiralık)
Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Cristian Borja - Toluca > Sporting Lisbon | BONSERVİS BEDELİ: 3.1 milyon Euro
Sandro Wagner | Bayern Münih > Tianjin Teda |BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon euro
Ante Kulusic - Sheriff > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Rahman Baba - Chelsea - Reims (Kiralık)
Ruben Semedo - Villarreal > Rio Ave (Kiralık)
Jese Rodriguez - PSG > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: Kiralık
Gabriel Obertan - Levski Sofya > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Roger Ibanez - Fluminense > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Tyler Boyd - Vitoria Guimares > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Oleksandr Gladkiy - Çaykur Rizespor > Adana Demirspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Musa Nizam - Antalyaspor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Hadi Sacko - Leeds > Ankaragücü (Kiralık)
Martin Caceres - Juventus > Lazio (Kiralık) - (Trabzonspor 2016-2017 sezonunda Caceres'i sağlık kontrollerinden geçirmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti)
Michal Pazdan - Legia Warszawa > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Yaroslav Rakytskyi - Shakhtar Donetsk > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro (Fenerbahçe, Zenit ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12-21 Şubat tarihlerinde karşılaşacak)
Marko Rog - Napoli > Sevilla (Kiralık)
Leandro Paredes - Zenit > PSG | BONSERVİS BEDELİ: 47 milyon Euro
Min-jae Kim - Jeonbuk Motors > BJ Sinobo Guoan | BONSERVİS BEDELİ: 5.25 milyon Euro
Nicolae Stanciu - Sparta Prag > Al-Ahli | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Mehdi Benatia - Juventus > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Szymon Zurkowski - Gornik Zabrze > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 3.7 milyon Euro
Alvaro Morata - Chelsea > Atletico Madrid (Kiralık)
Samuel Eduok - Kasımpaşa > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Bakary Sako - West Bromwich > Crystal Palace (Kiralık)
Gelson Martins - Atletico Madrid > Monaco (Kiralık)
Antonio Sanabria - Real Betis > Genoa (Kiralık)
Diego Reyes - Fenerbahçe > Leganes (Kiralık)
Arber Zeneli - Heerenveen > Reims | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Stipe Perica - Udinese > Kasımpaşa (Kiralık)
Bruno Varela - Benfica > Ajax (Kiralık)
Berkay Özcan - Stuttgart > Hamburg (Kiralık)
Cedric Soares - Southampton > Inter (Kiralık)
Krzysztof Piatek - Genoa > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Hugo Vieira - Yokohama > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Vagner Love - Beşiktaş > Corinthians | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Sergi Guardiola - Cordoba > Real Valladolid | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Victor Moses - Chelsea > Fenerbahçe (Kiralık)
Alexander Isak - Borussia Dortmund > Willem II (Kiralık)
Cecilio Domínguez - Club America > Independiente | BONSERVİS BEDELİ: 5.3 milyon Euro
Alexis Mac Allister - Argentinos > Brighton | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Gonzalo Martinez - River Plate > Atlanta United | BONSERVİS BEDELİ: 13.2 milyon Euro
John Obi Mikel - TJ Teda > Middlesbrough | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Fernandao - Al Wahda > Bahia | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Gonzalo Higuain - Juventus > Chelsea (Kiralık)
Jem Paul Karacan - Millwall > Central Coast Mariners | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Bruno Henrique - Santos > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 5.3 milyon Euro
Mario Balotelli - Nice > Marsilya | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Dario Melnjak - Domzale > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 60 bin Euro
Moussa Sow - Kulüpsüz > Gazişehir Gaziantep | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Thievy Bifouma - Ankaragücü > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Lumor Agbenyenu - Sporting > Göztepe (Kiralık)
Frenkie de Jong - Ajax > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 86 milyon Euro
Jose Antonio Reyes - XJ T. Leopard > ExtremaduraUD | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Demba Ba - Shanghai Shenhua > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mohamed Aberhoune - Moreirense > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: 250 bin Euro
Fatih Serkan Kurtuluş - Elazığspor > BB Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Edin Cocalic - Mechelen > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Murat Araz - Konyaspor > Afyonspor (Kiralık)
Abdelaziz Barrada - Antalyaspor > Gimnastik | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Wesley Hoedt - Southampton > Celta Vigo (Kiralık)
Kevin Prince Boateng - Sassuolo > Barcelona (Kiralık)
Kristian Opseth - Bodo Glimt > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ashley Cole - Kulüpsüz > Derby County | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Carlos Salcedo - Eintracht Frankfurt - Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 8.8 milyon Euro
Chidozie Awaziem - Porto > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Semih Kaya - Sparta Prag > Galatasaray (Kiralık)
Bogdan Stancu - Kulüpsüz > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Emiliano Sala - Nantes > Cardiff | BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Oumar Niasse - Everton > Cardiff City (Kiralık)
Idrissa Doumbia - Akhmat Grozny > Sporting Lisbon | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro
Ozan Kabak - Galatasaray > Stuttgart |BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro
Kiko Casilla - Real Madrid > Leeds United | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mousa Dembele - Tottenham > Guangzhou | BONSERVİS BEDELİ: 12.4 milyon Euro
Munas Dabbur - Salzburg > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Aatif Chahechouhe - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhayer Oktay - Fortuna Düsseldorf > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 210 bin Euro
Maximilian Wöber - Ajax > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Steven Zuber - Hoffenheim > Stuttgart (Kiralık)
Erdem Şen - Ankaragücü > Chaves | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Johannes Geis - Schalke > Köln | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Milos Degenek - Kızılyıldız > Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: 3.6 milyon Euro
Simone Scuffet - Udinese > Kasımpaşa (Kiralık)
Ryan Babel - Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Juraj Kucka - Trabzonspor > Parma | BONSERVİS BEDELİ: 4.76 milyon Euro
Hamed Junior Traore - Empoli > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Ricardo Goulart - Guangzhou Evergrande - Palmeiras (Kiralık)
Steven Caulker - > Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Ko Itakura - Kawasaki Frontale > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 1.1 milyon Euro (Groningen'e kiralandı)
Boubacar Fofana - Ajaccio > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Leonardo Balerdi - Boca Juniors > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 15.5 milyon Euro
Sokol Cikalleshi - Göztepe > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Rajko Rotman - Kayserispor > Akhisarspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Zeki Yavru - Trabzonspor > Akhisarspor |BONSERVİS BEDELİ: Yok
Haris Hajradinovic - NK Osijek > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Lennart Thy - Erzurumspor > PEC Zwolle | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Giorgian de Arrascaeta - Cruzeiro > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Yeferson Soteldo - Huachipato > Santos | BONSERVİS BEDELİ: 3.05 milyon Euro
Fatih Aksoy - Beşiktaş > Demir Grup Sivasspor (Kiralık)
Aytaç Sulu - Darmstadt 98 > Yılport Samsunspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mihailo Ristic - Krasnodar > Montpellier | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Josef Sural - Sparta Prag > Aytemiz Alanyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Munir El Haddadi - Barcelona > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 1.05 milyon Euro
Pierre Kanstrup - Aarhus > Erzurumspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
William Vainqueur - Antalyaspor > Monaco (Kiralık)
Gabriel Barbosa - Inter > Flamengo (Kiralık)
Cesc Fabregas - Chelsea > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mykola Moroziuk - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Prejuce Niguimbe Nakoulma - Nantes > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Manolo Gabbiadini - Southampton > Sampdoria | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Diego Lainez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro
Marvin Zeegelaar - Watford > Udinese (Kiralık)
Aleksandar Prijovic - PAOK > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Serdar Gürler - Huesca > Göztepe (Kiralık)
Fode Ballo-Toure - Lille > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon Euro
Ibai Gomez - Alaves > Athletic Bilbao | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Süleyman Koç - Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor (Kiralık)
Yevhen Seleznov - Akhisarspor > Malaga | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marcao - Chaves > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Benjamin Pavard - Stuttgart > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Alican Özfesli - Altınordu > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Vakoun Issouf Bayo - Dunajska Streda > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: 2.2 milyon Euro
Filip Stuparevic - Vozdovac > Watford | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Esteban Alvarado - Trabzonspor > Deportiva Alajuelense | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Leonard Zuta - Rijeka > Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Stefano Okaka - Watford > Udinese (Kiralık)
Jean-Clair Todibo - Toulouse > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Pepe - Beşiktaş > Porto | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Timothy Weah - PSG > Celtic (Kiralık)
Vicente Iborra - Leicester City > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Barış Alıcı - Fenerbahçe > Evkur Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Mustafa Akbaş - Trabzonspor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Robin Yalçın - Çaykur Rizespor > Evkur Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Sekou Sanogo - Young Boys - Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Benik Afobe - Wolverhampton > Stoke City | BONSERVİS BEDELİ: 13.5 milyon Euro
Jonathan Soriano - Beijing Guoan - Al Hilal | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Carl Medjani - Sivasspor > Ohod Al Medina | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Brahim Diaz - Manchester City > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 17.3 milyon Euro
Garry Rodrigues - Galatasaray > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon 250 bin Dolar
Jermain Defoe - Bournemouth > Rangers (Kiralık)
Nicolas Isimat-Mirin - PSV > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Serdar Taşçı - Spartak Moskova > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe | BONSERVİS BEDELİ: 1.3 milyon Euro
Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor (Kiralık)
Robinho - Sivasspor > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Casper De Norre - St. Truiden > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Manuel da Costa - Başakşehir > Al Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Khalid Boutaib - Yeni Malatyaspor > Zamalek | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Jason Puncheon - Crystal Palace - Huddersfield Town (Kiralık)
Nathaniel Clyne - Liverpool > Bournemouth (Kiralık)
Nicola Sansone - Villarreal > Bologna (Kiralık)
Kevin Constant - Sion > Tractor Sazi | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Azad Toptik - Stuttgart > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Dominic Solanke - Liverpool > Bournemouth | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro
Roberto Soriano - Villarreal > Bologna (Kiralık)
Tobias Heintz- Sarpsborg > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon 429 bin 708 TL
Fernando Andreda - Santa Clara > Porto | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 Milyon Euro
Naldo - Schalke 04 > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Romano Schmid - Salzburg > Werder Bremen | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
Luis Muriel - Sevilla > Fiorentina (Kiralık)
Lucas Paqueta - Flamengo > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Emanuel Gigliotti - Independiente > Toluca | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Alejandro Silva - Montreal Impact > Olimpia | BONSERVİS BEDELİ: 3.4 milyon Euro
Christian Pulisic - Borussia Dortmund > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 64 milyon Euro
Danilo - Antalyaspor > Al Wahda | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Lisandro Magallan - Boca Juniors > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Samir Nasri - Kulüpsüz > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Amadou Haidara - Salzburg > Leipzig | BONSERVİS BEDELİ: 18 milyon Euro
Maximiliano Meza - Independiente > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon Euro
Rodrigo Caio - Sao Paulo > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Yoshimar Yotun - Orlando City > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
Hernanes - Hebei China Fortune > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Jesus Molina - Monterrey > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 2.6 milyon Euro
Colin Kazim-Richards - Lobos BUAP > Tiburones Rojos | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Çekdar Orhan - Galatasaray U21 > Galatasaray
Muhammet Arslantaş - Başakşehir U21 > Başakşehir
Ogün Çalışkan - Galatasaray U19 > Galatasaray
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