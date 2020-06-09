Dünya’da her 7 yetişkin bireyden birinde böbrek yetersizliği var

Dünya’da her 7 yetişkin bireyden birinde böbrek yetmezliği olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Zikrullah Şahin, böbrek yetmezliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Zikrullah Şahin ‘Kronik böbrek yetersizliği’ hakkında bilgiler verdi. Kronik böbrek yetersizliğinin hem ülkede hem de dünyada görülme sıklığının giderek arttığını, neredeyse salgın şeklinde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Osman Zikrullah Şahin, “Hastalığın erken dönemlerde teşhis edilebilmesi, hastalığın önlenebilmesi veya geç dönemlerde tanı konduğunda ilerleyişinin durdurulabilmesi adına çok önemli. Kronik böbrek yetersizliği tanısını temelde kan tahlili ile baktığımız kreatinin ölçümü ile koyuyoruz. Hastanın çeşitli idrar numunelerinin olması, tek böbrekli olması, böbrek nakli geçirmiş olması gibi durumlarda kronik böbrek yetersizliği tanısı içerisinde ele alınıyor. Dünya’da da ülkemizde de kronik böbrek yetersizliğine en sık neden olan hastalık diyabet. İkinci sırada hipertansiyon geliyor. Daha sonra böbreğe özel hastalıklar ve çeşitli genetik hastalıklar izlenmekte. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastası olan kişilerin bir nefrolog tarafından değerlendirilmesi de bu açıdan önemli” dedi.

