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Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı kız yurdunda yaşatılacak

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı Bağbaşı Mahallesinde kız yurdunda yaşatılacak.Bağbaşı Mahallesinde yapımı sürdürülen bin kişilik kız öğrenci yurdu ile ilk kadın sivil toplum örgütünü Kayseri’de 13.

Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı kız yurdunda yaşatılacak

Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı Bağbaşı Mahallesinde kız yurdunda yaşatılacak.
Bağbaşı Mahallesinde yapımı sürdürülen bin kişilik kız öğrenci yurdu ile ilk kadın sivil toplum örgütünü Kayseri’de 13. yüzyılda kuran Fatma Bacının adı yaşatılacak.
Spor alanları, sosyal yaşam imkanları, ortak kullanım alanlarının yanı sıra öğrenci odaların adeta 5 yıldızlı otel konforu sunan yurt hakkında bilgi veren Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin; “Daha önce Selçuk Hatun kız yurdu olarak hizmet veren yurt binası, Ahi Evran Kız Öğrenci yurdu binasının yanına yapılan binaya taşınarak ismi Fatma Bacı Kız Öğrenci yurdu olarak değiştirildi. Bu vesile ile Kırşehir’in manevi mimarlarının adlarının yaşatılmasında önemli bir etken oldu” dedi.
Fatma Bacı, tarihte “Kadıncık Ana, Kadın Ana” gibi isimlerle de anılıyor.

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