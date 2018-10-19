Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Dünyanın bu maçı bekliyor
Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için inanılmaz rakam!
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Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather,
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2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.
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2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.
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Khabib'in teklifini kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına,
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“Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.
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“Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız.
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110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum.
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Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak."
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50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon Dolar, rakibi ise 100 milyon Dolar kazanmıştı.
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