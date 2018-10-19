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Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

Dünya Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçını bekliyor. Conor McGregor'ı ringe gömen Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather, tarihi maçtan ne kadar para kazanılacağını da duyurdu.

Dünyanın bu maçı bekliyor

Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için inanılmaz rakam!

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Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather,

Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather,
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2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.

2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.
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2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.

2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.
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Khabib'in teklifini kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına,

Khabib'in teklifini kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına,
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“Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.

“Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.
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KAZANACAĞINI İDDİA ETTİĞİ ÇILGIN RAKAMI AÇIKLADI | İşte Mayweather’in açıklamaları...

KAZANACAĞINI İDDİA ETTİĞİ ÇILGIN RAKAMI AÇIKLADI | İşte Mayweather’in açıklamaları...
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“Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız.

“Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız.
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110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum.

110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum.
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Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak."

Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak."
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50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon Dolar, rakibi ise 100 milyon Dolar kazanmıştı.

50-0'lık yenilmezlik unvanı bulunan 41 yaşındaki boksör, McGregor'la olan maçından 150 milyon Dolar, rakibi ise 100 milyon Dolar kazanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
floyd mayweather Khabib Nurmagomedov

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