Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Dünyanın bu maçı bekliyor

Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için inanılmaz rakam!

1 / 10 Karma dövüş olarak bilinen UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather,

2 / 10 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen dövüş öncesi kazanmak ya da kaybetmeyi değil, ne kadar para kazanacağının hesabını yapmaya başladı.

3 / 10 2017 Ağustos ayında Conor McGregor'la dövüşen ve rakibini 10. rauntta devirmeyi başaran Floyd Mayweather, kasayı doldurmak için hemen düğmeye bastı.

4 / 10 Khabib'in teklifini kabul ettikten sonra dövüşü organize etmek isteyen medya kuruluşlarına,

5 / 10 “Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas'ı tekrar harika yapalım” diyen ABD'li boksör, kafasındaki rakamı da açıklamakta tereddüt etmedi.

6 / 10 KAZANACAĞINI İDDİA ETTİĞİ ÇILGIN RAKAMI AÇIKLADI | İşte Mayweather’in açıklamaları...

7 / 10 “Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib'le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız.

8 / 10 110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum.

9 / 10 Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor'la 2019'da karşılaşmak."