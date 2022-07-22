Dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları Erciyes'i mesken tuttu

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Ulusal ve uluslar arası birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, çeşitli organizasyonlara hazırlanan dünyanın dört bir yanından bisiklet takımlarının kamp merkezi haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslar arası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, uluslar arası bisiklet takımlarının da adresi olmaya başladı.

Erciyes'in yaylalarındaki temiz havada pedal çeviren Malezya'dan Endonezya'ya, Hollanda'dan Eritre'ye, Cezayir'den Özbekistan'a dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları, kamp yaparak şampiyonalara hazırlanıyor. Sporcular, Erciyes'in inişli çıkışlı zorlu arazisindeki yaklaşık 100 kilometrelik parkurda yaptıkları antrenmanlarla güç depoluyor.

Sporcuların 1000 ile 1400 metre rakımda antrenman yapabildiği Erciyes Dağı, en az 21 gün olması önerilen yüksek irtifa bisiklet antrenman kampları için ideal yer olarak gösteriliyor.

- Sporcular Erciyes'i sevdi

Özbekistanlı sporcu Ulugbek Saidov, AA muhabirine, Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Erciyes'i tercih ettiklerini, kentteki çeşitli müsabakalara da katılacaklarını söyledi.

İlk kez Erciyes'e geldiğini anlatan Saidov, "Önemli bir yarıştan önce Erciyes'i tercih etmek çok akıllıca bir davranış. Büyük yarışlardan önce yüksek irtifa kampı yapıp ekstra güç depoluyoruz." dedi.

Saidov, İtalya'da da yüksek irtifa kampı yaptığını ancak Erciyes'in atmosferi ve hava durumunun antrenman için daha uygun olduğunu dile getirdi.

Malezya takımı antrenörü Muhammed Saiful Anuna ise Erciyes'e ikinci kez geldiklerini, sporcular için yüksek irtifanın önemli olduğunu vurguladı.

Kendi ülkesinin denize sıfır olduğunu, Erciyes'in yüksekliğini antrenman için daha elverişli bulduğunu belirten Anuna, yolların çok kaliteli, güvenli ve boş olduğunu aktardı.

Cezayir takımından Youcef Reguigui de "Ülkemde yaz dönemi hava çok sıcak. 40 dereceden geliyorum. Kayseri oraya göre soğuk. Antrenman için çok sıcak hava olmaması gerekiyor. Antrenmana başladıktan 15-20 dakika sonra biraz daha ısınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Her yıl 20-25 ülkeden takım Erciyes'e geliyor

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nda dağ bisikleti ve yol bisikleti için iniş parkurları oluşturduklarını kaydetti.

Bisiklet sporuna ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Cıngı, düzenledikleri uluslar arası organizasyonların Avrupa'da ciddi ses getirdiğini, tüm dünyadan takımların dikkatini çektiğini aktardı.

Erciyes'in profesyonel yol bisikleti takımlarının yüksek irtifa antrenman merkezi haline geldiğine değinen Cıngı, ilginin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Cıngı, her yıl 20-25 ülkeden takımın Erciyes'te yüksek irtifa kampı yaptığını sözlerine ekledi.

