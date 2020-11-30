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Dünyanın en başarılı bilim insanları Düzce Üniversitesi’nde

DÜZCE HABERLERİ  | 30.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Stanford Üniversitesi’nden Prof.

Dünyanın en başarılı bilim insanları Düzce Üniversitesi’nde

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından, farklı disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından yapılan değerlendirmede, dünyanın en başarılı bilim insanları Plos Biology Dergisi’nde yayımlandı. Listede Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri de yer aldı ve bu sıralama ile yine adından söz ettirdi.
Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Listede Düzce Üniversitesi’nden; Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Doç. Dr. Turgay Kıvak ve Doç. Dr. Fuat Kara yer aldı.
Katma değerli bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleri ve fark oluşturan çalışmalarıyla Düzce Üniversitesi, uluslararası alandaki sıralamalarda her yıl başarı basamaklarını tırmanmayı sürdürüyor.

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