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Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 25 biçerdöverle ayçiçeği hasadı yapılıyor - İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu: - "Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 57 bin 963 dönüm arazide ayçiçeği hasadı yapılıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor.

İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor.

Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas bir şekilde yürütülüyor.

- "Yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz"

İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta başladıkları ayçiçeği hasadını 25 biçerdöverle sürdürdüklerini söyledi.

Hasadın bereketli olduğunu, dekar başına yaklaşık 300 kilogram ürün beklediklerini belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinde güzel ve verimli bir sezonu geride bıraktık. Ayçiçeğini aslında münavebe olarak ekiyoruz ve bölge çiftçisine de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin de bize bakarak münavebe amaçlı ayçiçeği ekmesini istiyoruz. Burada ürettiğimiz ayçiçeğiyle yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz."

Ürünün kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Tanrıkulu, ayçiçeklerinin Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla satışa çıkarıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, yetiştirdikleri ayçiçeğiyle hem ülke ekonomisine hem de yağ sanayine katkı sağladıklarını kaydetti.

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