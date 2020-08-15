Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas bir şekilde yürütülüyor.

Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

"Ayçiçeğinde güzel ve verimli bir sezonu geride bıraktık. Ayçiçeğini aslında münavebe olarak ekiyoruz ve bölge çiftçisine de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin de bize bakarak münavebe amaçlı ayçiçeği ekmesini istiyoruz. Burada ürettiğimiz ayçiçeğiyle yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz."

Ürünün kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Tanrıkulu, ayçiçeklerinin Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla satışa çıkarıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, yetiştirdikleri ayçiçeğiyle hem ülke ekonomisine hem de yağ sanayine katkı sağladıklarını kaydetti.

