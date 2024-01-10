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Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023 yılında 170 bin kişi ziyaret etti

10.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı 2023 yılında 170 bin kişi ziyaret etti.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023 yılında 170 bin kişi ziyaret etti

Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere Ahlat’taki kümbetler, kaleler ve diğer tarihi mekanlar son yıllarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere Ahlat’taki tarihi mekanlardaki ziyaretçi yoğunluğunun her yıl katlanarak arttığını söyledi. Resmi rakamlara göre 2023 yılında Ahlat Müzesini 20 bin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ise 170 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, ziyaretçi sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 50’den fazla bir artış söz konusu olduğunu söyledi. Ercek, “Gerek müzemizin ve gerekse Selçuklu Meydan Mezarlığının ziyaretçi sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Her sene bir önceki seneye göre artıyor. Tabi devletimizin buraya olan ilgisi ve Cumhurbaşkanımızın burayı ziyaretleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının buradaki çalışmaları, yaptığı çevre düzenlemeleri ziyaretçi sayısındaki artışa büyük etken oluyor. 2022 yılında 90 bin ziyaretçiyi ağırlamışken 2023 yılında 170 bin ziyaretçi ağırladık. Tabi ki bu büyük bir rakam, yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde bir rakama denk geliyor. Ziyaretçi sayısındaki artış sevindirici bir olay. İnşallah bundan sonraki senelerde de artarak devam edecektir” dedi.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığının çok değerli bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı konumuna sahiptir. Yine dünyanın en büyük üçüncü mezarlığı unvanına sahiptir. Özellikle estetik ve sanatsal değeri yüksek bir kültür mirasıdır. Bu kültür mirasını geleceğe aktarmak çok önemlidir. Bakanlığımız bu vizyonu taşıyor, bizlerde aynı düşüncedeyiz. İnşallah bu güzel mirası gelecek kuşaklara yapılacak projelerle en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. Temennimiz odur ki, ziyaretçilerimiz sürekli artsın çünkü güzel bir kültür mirasıdır. Ziyaretçilerimizin gelip görmesini arzuluyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi hem müzemizi hem de Selçuklu Meydan Mezarlığındaki bu değerli varlıklarını görmeleri için bekliyoruz.”

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