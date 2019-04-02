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Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kariyerini Çin Süper Ligi'nde sürdüren ve geçtiğimiz sezon Shanghai SIPG ile şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, dünyanın en çok kazananları listesinde kendine yer buldu. Zirvede ise sürpriz bir isim yer aldı.

İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri

DRAGAN STOJKOVIC (7 milyon euro)

DRAGAN STOJKOVIC (7 milyon euro)

UNAI EMERY (7 milyon euro)

UNAI EMERY (7 milyon euro)

ZINEDINE ZIDANE (7,5 milyon euro)

ZINEDINE ZIDANE (7,5 milyon euro)

NICO KOVAC (7,5 milyon euro)

NICO KOVAC (7,5 milyon euro)

VITOR PEREIRA (7,5 milyon euro)

VITOR PEREIRA (7,5 milyon euro)

LUCIANO SPALLETTİ (8,3 milyon euro)

LUCIANO SPALLETTİ (8,3 milyon euro)

MAURICIO POCHETTINO (10 milyon euro)

MAURICIO POCHETTINO (10 milyon euro)

ANTONIO CONTE (11,3 milyon euro)

ANTONIO CONTE (11,3 milyon euro)

CARLO ANCELOTTI (12 milyon euro)

CARLO ANCELOTTI (12 milyon euro)

LEONARDO JARDIM (13 milyon euro)

LEONARDO JARDIM (13 milyon euro)

JURGEN KLOPP (13 milyon euro)

JURGEN KLOPP (13 milyon euro)

MARCELLO LIPPI (13 milyon euro)

MARCELLO LIPPI (13 milyon euro)

MASSIMILIANO ALLEGRI (13,5 milyon euro)

MASSIMILIANO ALLEGRI (13,5 milyon euro)

FABIO CANNAVARO (15 milyon euro)

FABIO CANNAVARO (15 milyon euro)

ARSENE WENGER (20,5 milyon euro)

ARSENE WENGER (20,5 milyon euro)

ERNESTO VALVERDE (23 milyon euro)

ERNESTO VALVERDE (23 milyon euro)

PEP GUARDIOLA (24 milyon euro)

PEP GUARDIOLA (24 milyon euro)

THIERRY HENRY (25,5 milyon euro)

THIERRY HENRY (25,5 milyon euro)

JOSE MOURINHO (31 milyon euro)

JOSE MOURINHO (31 milyon euro)

DIEGO SIMEONE (41 milyon euro)

DIEGO SIMEONE (41 milyon euro)
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Anahtar Kelimeler:
vitor pereira zinedine zidane

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