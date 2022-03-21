Dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau son haliyle şaşırttı!

Çocukluk yıllarında Vogue dergisine verdiği pozla tanınan dünyanın en güzel çocuğu Thylane Blondeau, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada epey aktif olan Thylane Blondeau'nun Instagram pozlarına beğeni yağdı.

2001 yılında Fransa'da dünyaya gelen Thylane Blondeau, henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başladı.

2007 yılında Dünyanın En Güzel Çocuğu seçilen Thylane Blondeau, 16 yaşındayken dünyaca ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü oldu.

Moda tasarımcısı Veronika Loubry ve Fransız futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı olan Thylane Blondeau, çeşitli defilelerde boy gösteriyor.

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Thylane Blondeau'nun, Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Thylane Blondeau, bir süredir Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Erkek arkadaşının doğum gününü kutlayan Thylane Blondeau, romantik paylaşımına ''Sana sahip olduğum için dünyanın en şanslı kızıyım. Sensiz hayatın anlamı yok'' notunu düşmüştü.

İkili, samimi pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



