Alişan'ın lüks villası sular içinde kaldı! 3 saatte boşaltıldı! 'Belimize kadar su'

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamın yanı sıra ünlü isimleri de etkiledi. Ünlü türkücü Alişan'ın lüks villasını su basarken, evdeki suyun tahliye edilmesi için yaklaşık 3 saat boyunca çalışma yapıldı.

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Alişan, evin su altında kaldığını belirterek, "Belimize kadar su bastı" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışın neden olduğu su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan ünlü ismin villasındaki tahliye çalışmaları uzun süre devam etti. Yaşadığı olayın ardından İstanbul İtfaiyesi ekiplerine teşekkür eden Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'SABAHA KADAR GÖREVDELER'

"Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler."