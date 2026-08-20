Dünyanın en iyi golcüleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir isim var

Dünyanın en iyi 20 forveti listesi yenilendi. ESPN tarafından hazırlanan listede Ekitike, Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Sörloth gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

Sezon performanslarının mercek altına alındığı prestijli araştırmada Süper Lig'den Victor Osimhen de yer aldı. Galatasaray'ın gol makinesi, dünya yıldızlarını geride bırakarak listede üst sıralara adını yazdırdı.

İşte dünyanın en iyi 20 forveti…

20- ALEXANDER SÖRLOTH (ATLETİCO MADRİD)

Listede 20. sırada yer alan Norveçli, Atletico Madrid formasıyla fizik gücünü ve hava hakimiyetini konuşturmaya devam ediyor. Ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle rakiplerin korkulu rüyası.

19- VIKTOR GYÖKERES (ARSENAL)

İsveçli golcü, üstün fiziksel direnci ve patlayıcı koşularıyla İngiliz devinin hücum hattındaki en önemli silahlarından biri konumunda.

18- MIKEL OYARZABAL (REAL SOCİEDAD)

Bask ekibinin bayrak oyuncusu, sadece bir golcü değil aynı zamanda oyun aklıyla hücum organizasyonlarını yönlendiren gizli bir beyin.

17- DONYELL MALEN (ROMA)

Çizgideki hızı ve içeri kat ederek çıkardığı beklenmedik şutlarla Serie A savunmalarına zor anlar yaşatan Hollandalı hücumcu 17. sırada.

16- MARCUS THURAM (INTER)

Fransız yıldız, Inter'in hızlı hücum geçişlerindeki en kritik bağlantı noktası. Hem servis yapıyor hem de skora doğrudan katkı sağlıyor.

15- ANTOINE GRIEZMANN (ORLANDO CİTY)

Oyun zekası ve teknik kapasitesiyle yaşından bağımsız olarak fark oluşturmaya devam eden Fransız efsane, Amerika macerasında da kalitesini konuşturuyor.

14- CRISTIANO RONALDO (AL NASSR)

Kariyerinin ilerleyen döneminde de gol iştahından hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli efsane, Suudi Arabistan'da rekorları altüst etmeyi sürdürüyor.

13- ROBERT LEWANDOWSKI (CHİCAGO FİRE)

Ceza sahası içi sezgileri dünyada hâlâ eşine az rastlanır seviyede olan Polonyalı panzer, profesyonelliği ve gol içgüdüsüyle 13. basamakta.

12- OLLIE WATKINS (ASTON VİLLA)

Premier League'in en dinamik forvetlerinden biri olan İngiliz golcü, bitmeyen enerjisi ve pres gücüyle takımının en büyük kozu.

11- IGOR THIAGO (BRENTFORD)

Sert şutları ve stoperlerle girdiği fiziksel mücadelelerdeki üstünlüğüyle dikkat çeken Brezilyalı, ilk 10'un hemen eşiğinde yer aldı.

10- HUGO EKITIKE (LİVERPOOL)

Genç yaşında gösterdiği sıçramayla dikkatleri üzerine çeken Fransız santrfor, akıcı top sürme yeteneği ve soğukkanlılığıyla 10. sıradan listeye girdi.

9- VICTOR OSIMHEN (GALATASARAY)

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, ESPN raporunda övgüyle bahsedilerek 9. sıraya yerleşti. Raporda, dünyada Osimhen kadar düzenli şekilde kaliteli şut pozisyonlarına girebilen ve atletizmini alan sezgisiyle birleştiren çok az santrfor olduğu vurgulandı.

8- JOAO PEDRO (CHELSEA)

Çok yönlü hücum yeteneği ve dar alandaki yetenekleriyle İngiliz devinde kilit rol üstlenen Sambacı 8. sırada yer buldu.

7- KAI HAVERTZ (ARSENAL)

Sahte 9 ve klasik santrfor rollerini mükemmel bir harmanla sahaya yansıtan Alman oyuncu, topsuz koşularıyla rakip savunmaların dengesini bozuyor.

6- LAUTARO MARTINEZ (INTER)

Milano ekibinin kaptanı ve ruhu. Mücadeleci yapısı, ön direkteki bitiriciliği ve liderlik özellikleriyle listenin 6. sırasında.

5- JULIAN ALVAREZ (ATLETİCO MADRİD)

"Örümcek" lakaplı Arjantinli yıldız, pres gücü ve ceza sahası dışından attığı jeneriklik gollerle ilk 5'e adını yazdırmayı başardı.

4- OUSMANE DEMBELE (PARİS SAİNT-GERMAİN)

İki ayağını da mükemmel kullanabilen Fransız yıldız, bu sezon merkeze evrilen oyunu ve durdurulamaz çalımlarıyla 4. sıraya kadar yükseldi.

3- ERLING HAALAND (MANCHESTER CİTY)

Adeta bir gol makinesi olan Norveçli dev, rekorları kırmaya devam etse de ESPN'in bu seneki değerlendirmesinde podyumun 3. basamağında kaldı.

2- KYLIAN MBAPPE (REAL MADRİD)

İspanyol devinde sergilediği baş döndürücü sürat ve ceza sahası içindeki acımasız bitiricilikle Fransız süperstar zirvenin hemen arkasında, 2. sırada yer aldı.

1- HARRY KANE (BAYERN MÜNİH)

Sadece gol atmakla kalmayıp orta sahaya kadar gelip oyun kuran, komple santrfor tanımının yaşayan karşılığı olan İngiliz Harry Kane, ESPN tarafından "Dünyanın En İyi Santrforu" seçildi.