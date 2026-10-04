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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olan mevcut başkan Serdal Adalı, kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Emre Şen

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme süreci sabah saat 10.40'ta başlayıp saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Kongrede oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oyların sayım işlemine geçildi.

3815 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak katıldığı seçimde toplam 3925 kongre üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 3815'ini alan Serdal Adalı, güven tazeleyerek yeniden Beşiktaş başkanlığına seçildi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Adalı ve yeni yönetim kurulu tebrikleri kabul ederken, kongrede kulübün önümüzdeki döneme ilişkin idari ve mali yol haritası da masaya yatırıldı. Seçimin ardından siyah-beyazlı camiada yeni dönem resmen başlamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
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