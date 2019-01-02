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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e tarihi fark

FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Club World Ranking isimli internet sitesi dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini açıkladı. Liste futbol otoritelerini şaşırtırken, Türk hocalar arasında Şenol Güneş, Fatih Terim'e tarihi bir fark attı.

Dünyanın en iyi teknik direktörleri

Dünyanın en iyi teknik direktörleri

1 - Ernesto Valverde

1 - Ernesto Valverde

2 - Diego Simeone

2 - Diego Simeone

3 - Marcelo Gallardo

3 - Marcelo Gallardo

4 - Massimiliano Allegri

4 - Massimiliano Allegri

5 - Renato Gaucho

5 - Renato Gaucho

6 - Guillermo Schelotto

6 - Guillermo Schelotto

7 - Jürgen Klopp

7 - Jürgen Klopp

8 - Mano Menezes

8 - Mano Menezes

9 - Eduardo Coudet

9 - Eduardo Coudet

10 - Zinedine Zidane

10 - Zinedine Zidane

11 - Pep Guardiola

11 - Pep Guardiola

12 - Ariel Holan

12 - Ariel Holan

13 - Pablo Machin

13 - Pablo Machin

14 - Marcelino

14 - Marcelino

15 - Miguel Herrera

15 - Miguel Herrera

16 - Mauricio Pochettino

16 - Mauricio Pochettino

17 - Eusebio Di Francesco

17 - Eusebio Di Francesco

18 - Sergio Conceicao

18 - Sergio Conceicao

19 - Niko Kovac

19 - Niko Kovac

20 - Unai Emery

20 - Unai Emery

21 - Maurizio Sarri

21 - Maurizio Sarri

22 - Simeone Inzaghi

22 - Simeone Inzaghi

23 - Jose Mourinho

23 - Jose Mourinho

24 - Ricardo Zielinski

24 - Ricardo Zielinski

25 - Choi Kang-Hee

25 - Choi Kang-Hee

54 - Şenol Güneş

54 - Şenol Güneş

84 - Fatih Terim

84 - Fatih Terim

136 - Abdullah Avcı

136 - Abdullah Avcı

160 - Tayfun Korkut

160 - Tayfun Korkut

206 - Aykut Kocaman

206 - Aykut Kocaman
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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş fatih terim

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