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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e tarihi fark
FUTBOL HABERLERİ
| 02.01.2019 08:06 |
Son Güncelleme
6 dakika önce
Club World Ranking isimli internet sitesi dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini açıkladı. Liste futbol otoritelerini şaşırtırken, Türk hocalar arasında Şenol Güneş, Fatih Terim'e tarihi bir fark attı.
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Dünyanın en iyi teknik direktörleri
Dünyanın en iyi teknik direktörleri
1 - Ernesto Valverde
2 - Diego Simeone
3 - Marcelo Gallardo
4 - Massimiliano Allegri
5 - Renato Gaucho
6 - Guillermo Schelotto
7 - Jürgen Klopp
8 - Mano Menezes
9 - Eduardo Coudet
10 - Zinedine Zidane
11 - Pep Guardiola
12 - Ariel Holan
13 - Pablo Machin
14 - Marcelino
15 - Miguel Herrera
16 - Mauricio Pochettino
17 - Eusebio Di Francesco
18 - Sergio Conceicao
19 - Niko Kovac
20 - Unai Emery
21 - Maurizio Sarri
22 - Simeone Inzaghi
23 - Jose Mourinho
24 - Ricardo Zielinski
25 - Choi Kang-Hee
54 - Şenol Güneş
84 - Fatih Terim
136 - Abdullah Avcı
160 - Tayfun Korkut
206 - Aykut Kocaman
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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş
fatih terim
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