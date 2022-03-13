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"Dünyanın en saçma binası"nın hamurdan maketi yapıldı

13.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın en saçma binası"nın hamurdan maketi yapıldı

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve söküm çalışmaları devam eden Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının şeker hamurundan maketi yapıldı.

Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkım kararı alınan Özel İdare İş Merkezi'nin şeker hamurundan yapılan maketi, Trabzon Caddesi'nde söküm çalışmaları devam eden bina önünde sergilendi.

Pasta ustası Hasan Kaya, gazetecilere, maketin yapımında 3 ustanın çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 2 haftada tamamlanan maketin 1 metre 40 santim olduğunu ve sergilendiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, söküm çalışmaları devam eden binanın yıkılacak olmasından dolayı üzüldüğünü belirtti.

Binanın herkes tarafından bilindiğini bu nedenle yıkılmadan önce böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlar tarafından güzel tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık." diye konuştu.

Berna Arık da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok da güzel olmuş. Ustalar aynısını yapmış, çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan Aslıhan Söner de binanın unutulmaması açısından güzel bir çalışma yapıldığını kaydetti.

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