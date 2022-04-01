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"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 2 aya tamamlanacak

01.04.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 2 aya tamamlanacak

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve kaplama söküm işlemleri tamamlanan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları devam ediyor.

Görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve şehir meydanı yapılması planlanıyor.

Yıkım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, binanın yapıldığından bu yana görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle tartışma konusu olduğunu belirtti.

Yapının kentin siluetine uymadığı ve galeri boşluklarının fonksiyonel olmadığı yönünde eleştirildiğini anlatan Güngör, gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde bir dönüşüm süreci başlatıldığını söyledi.

Güngör, 3 ay önce başlatılan yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatarak, yüklenici firmadan aldıkları bilgiler doğrultusunda yıkım işlemlerinin 2 ay içesinde tamamlanacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"İş güvenliğine de önem verildiği için yıkım çalışmaları yavaş devam ediyor. Burada yapılacak projeyi netleştirdik. İnşallah yıkımla beraber projenin de ihale süreci başlamış olacak. Bu projemizde çok ciddi bir otopark olacak. Tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş'ımızın kimliğine uygun bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Yıkım çalışmalarını gördüğümüzde belki sağlam olarak düşündüğümüz bu binanın bile 2018'de çıkan deprem yönetmeliğindeki çoğu şartı taşımadığını gördük. İnşallah Kahramanmaraş'ımıza bu proje çok büyük katma değer sağlayacak."

Güngör, planlanan Şehir Meydan Projesi'nde 1500 araçlık otoparkın yanı sıra yeme içme mekanları, alışveriş merkezleri ve ofislerle bölgenin bir mahalle kültürünü yansıtan alan olacağını dile getirdi.

Toplam alanın üçte ikisinin kamuya geriye kalan kısmının ise özel mülkiyet olduğunu anımsatan Güngör, özel mülkiyete konu olan alanlar için de gerekli değerlendirmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

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