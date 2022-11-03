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Dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo'dan yarı çıplak poz! Takipçileri alev yağdırdı

03.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Maxim Dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla beğeni topladı. Güzel modelin paylaşımına ünlü isimler alev emojisi yağdırdı.

Dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo'dan yarı çıplak poz! Takipçileri alev yağdırdı

Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Olivia Culpo, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. ABD'li modelin cesur paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı.

İşte Instagram'ı sallayan o poz:

Dünyanın en seksi kadını yarı çıplak poz verdi! Instagram alev aldı

Geçmişte cinsel performansından memnun kalmadığı için futbolcu sevgilisi Tim Tebow'u terk eden Olivia Culpo, şimdilerde Christian McCaffrey ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

2012 yılında kainat güzeli seçilen Olivia Culpo, 2019 yılında ise dünyanın en seksi kadını seçilmişti.

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

İrlandalı bir anne ve ABD'li bir babanın kızı olan yıldız, Boston Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Olivia Culpo'ya dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorum yağıyor.

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

Dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo yarı çıplak poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı


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Olivia Culpo Model sevgilisi

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