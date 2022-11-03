Dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo'dan yarı çıplak poz! Takipçileri alev yağdırdı

Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Olivia Culpo, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. ABD'li modelin cesur paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı.

İşte Instagram'ı sallayan o poz:

Geçmişte cinsel performansından memnun kalmadığı için futbolcu sevgilisi Tim Tebow'u terk eden Olivia Culpo, şimdilerde Christian McCaffrey ile aşk yaşıyor.

2012 yılında kainat güzeli seçilen Olivia Culpo, 2019 yılında ise dünyanın en seksi kadını seçilmişti.

İrlandalı bir anne ve ABD'li bir babanın kızı olan yıldız, Boston Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Olivia Culpo'ya dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorum yağıyor.



