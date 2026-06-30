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Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş'ın şakasından rahatsız oldu: "Avukat ile konuştuk..."

Son günlerde komedyen Deniz Göktaş gündemden düşmüyor. Cüneyt Özdemir kendisi hakkında da espriler yapan Deniz Göktaş hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Özdemir avukatla konuştuğunu da söyledi.

Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş'ın şakasından rahatsız oldu: "Avukat ile konuştuk..."

Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kendisiyle ilgili yapılan esprileri ağır buldu. Özdemir yayınında kendi hakkında yapılan şakaya dair şunları söyledi:

"Dedi ki, 'Ya bu Cüneyt'le Kenan beni çağırıyor.' dedi. 'Ben gitmiyorum' dedi. 'Şimdi ben nasıl gideceğim oraya' dedi. 'Zaten uyuşturucu almış kafası var, Cüneyt sürekli kahkahalar atıyor' dedi. 'İşte biraz azaltın falan' gibi bir laf etti sonrasında. Biz şoke olduk arabada yolda bunu dinlerken... Kenan'la birbirimize baktık, 'Ya acaba doğru mu duyduk?' diye şey yaptık. Espri de hani öyle çok da gülüp geçebileceğin bir espri değil. Hatta Kenan dedi ki, 'Ya Allah Allah biraz ağır olmadı mı ya?' dedi. Hani bizim bir uyuşturucuyla alakamız yok."

Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş ın şakasından rahatsız oldu: "Avukat ile konuştuk..." 1

"YÜZDE YÜZ CEZALIK BİR ŞEY"

Özdemir, "Ben YouTube'da ilk videoları çekmeye başladığımda, güldüğüm zaman insanlar, 'Ya bu neyin kafası? Esrarında Harman Oldum diye bir şarkı var falan, onu koyuyorlardı. İşte 'Adam delirdi' falan yapıyorlardı. Fakat Deniz'den böyle bir şey beklemiyoruz, ben de Kenan da. Hatta Kenan birkaç arkadaşını aradı Tuz Biber'den. 'Ya bu biraz ağır olmadı mı kardeşim? Türkiye'de böyle operasyonlar oluyor, insanlar bir ihbarla şey oluyor, sen gidiyorsun bunu tak diye böyle bir şey söylüyorsun. Avukat arkadaşımız aradı, dedi ki: 'Ya yüzde 100 cezalık bir şey bu' dedi. 'Hemen dava açalım isterseniz' dedi. Dedim, 'Ya bir dur.' Kenan'la dedik 'Ya bir duralım biz de yani, kimseyi aramaya gerek yok, boş ver.' ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş ın şakasından rahatsız oldu: "Avukat ile konuştuk..." 2

"NE KULLANIYORSUN Kİ..."

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de deriz ki eğer insanlar kahkaha attığı zaman illa aklına uyuşturucu geliyorsa... O kadar güldürüyor ki çünkü adam yaptığı esprilerle. Hani bizim kafamız böyle bu hale geliyorsa Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan. Ne kullanıyorsun ki bu kadar esprileri üretiyorsun? Bunlar kolay çıkmıyordur. Şimdi bize orada iki kahkaha attık diye hemen bilmem neci... 'Sen kim bilir neler kullanıyorsundur' burada diye düşündük. Neyse, dava falan açmayacağız tabii ki."

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Cüneyt Özdemir Deniz Göktaş
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