YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

BAYBURT HABERLERİ  | 22.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı geçidinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı geçidinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 63. kilometresindeki Soğanlı geçidinin heyelan sebebiyle yolun trafiğe kapandığı bildirildi. Bu kesimde ulaşımın 48-65. kilometrelerde bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü sağlandığı kaydedildi.

Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Konyaaltı Toros Kreşi’nde ilk ders heyecanı
Konyaaltı Toros Kreşi’nde ilk ders heyecanı
AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:00
Öğle
12:17
İkindi
15:42
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Bayburt Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Isık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.