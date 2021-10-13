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"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

13.10.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, "dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Gelgi (24), AA muhabirine, 2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak bir rekorunun olduğunu hatırlattı.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını almak için başvuru yaptığını belirten Gelgi, "Tekrardan boyum ölçüldü. Sonunda rekorum onaylandı. Benim için ikinci kez dünya rekortmeni olmak gurur verici." dedi.

Gelgi, 2014'te 2 metre 13 santimetre olarak ölçülen boyunun bu kez 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

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