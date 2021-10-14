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"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness'e girmenin mutluluğunu yaşıyor:

14.10.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeysa Gelgi: - "Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum" - "Yaşayan en uzun boylu kadın ve erkek Türkiye'de. Türkiye bu iki unvana da sahip, güzel tesadüf oldu"

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, "Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinin önünde basın açıklaması düzenleyen 24 yaşındaki Gelgi, bu unvanı almanın çok büyük gurur olduğunu söyledi.

Daha önce "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" unvanına sahip olduğunu anımsatan Gelgi, "Dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için Guinness'e başvuru yaptım. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve rekorum onaylandı, resmi sertifika takdimi gerçekleşti. Bu durum dün tüm dünyaya duyuruldu. Aslında 3 aydır bu unvanın sahibi olduğumu biliyorum. Bunu Guinness'in isteği üzerine duyurmadım, onlar duyurmak istediler." diye konuştu.

Gelgi, dünden beri gösterilen ilgi ve desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek herkese teşekkür etti.

Yaşayan en uzun boylu kadın ve erkeğin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Gelgi şunları belirtti:

"Türkiye bu iki unvana da sahip, güzel tesadüf oldu. Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili öz güven problemleri bulunan insanlara şunu söylemek isterim: Farklı olmak, sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeyleri, insanın kendi çabasıyla avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum."

- "Yakında umuyorum ki çalışmaya başlayacağım"

Salgın sürecinin kendisi için mental olarak oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getiren Gelgi şöyle devam etti:

"15 ay boyunca tam aşımı olana kadar çok izole şekilde yaşadım. Maalesef skolyoz hastası olduğum için akciğerlerim tam kapasite çalışmamakta. Koronavirüs de akciğer rahatsızlığı olduğu için bu virüsü almam oldukça tehlikeli olurdu. Hastalığı kapmamak için tüm özen ve çabayı gösterdim. Tabii ki psikolojik sıkıntıları vardı. Neredeyse 1 yıl kesinlikle evden çıkmadım. Bu süreçte profesyonel eğitimime odaklanma imkanım oldu. 2016'da üniversite sınavlarına girmiş ve iyi puan almama rağmen istediğim bölümde online eğitim söz konusu olmadığı için tercih yapamamıştım. Uzun yıllardır yurt dışındaki eğitim programlarına odaklanmıştım. Buna tamamen kendimi verebilme fırsatı buldum. Kısa sürede profesyonel eğitimimi tamamladım. Eğitimimi web geliştirme üzerine aldım. Şu anda bir önyüz geliştiricisiyim. Yakında umuyorum ki çalışmaya başlayacağım. Bunun için çok mutluyum, hayal ettiğim ve bu hevesimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Gelgi, Guinness World Records'in dünya genelinde 70 resmi hakemi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de 1 hakem var. O da bana resmi sertifika takdimini gerçekleştiren sayın Şeyda Subaşı Gemici'dir. Kendisi hariç Guinness World Records'in hakemi veya temsilcisi olduğunu iddia eden herkes, sizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışıyordur. Bazı şehirlerde bunu ücret karşılığı yapan insanlar varmış. Bu tarz kişilere itibar etmeyin. Guinness World Records'a, sadece resmi sitesi üzerinden başvuru yapın veya Şeyda Subaşı Gemici ile irtibata geçin." dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rumeysa Gelgi, Guinness tarafından kendisine verilen "dünyanın un uzun boylu kadını" unvanının resmi sertifikasını gösterdi.

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