Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda "Made in Türkiye" imzası

Yaklaşık 250 bin metrekare alandaki fabrikada 1075 kişinin çalıştığını kaydeden Yılmaz, ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Çin gibi yerlere kablo gönderildiğini ve dünyada kablo üretimine önemli katkı sağlandığını ifade etti.

Fabrikanın üretim rakamlarından bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene 2,3 milyar lira cirosu olan fabrikamızda, 140 ülkeye ihracat yaparak, farklı türden kabloları üreterek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli, ucuz ürünleri piyasaya sürmek. Hes Kablonun ürün yelpazesi içinde yaklaşık 15 bin çeşit var. Şu an aktif olan 4 bin kabloyu üretiyoruz. Yıllık yaklaşık 500 bin kilometre civarında bir kablo üretimimiz var. Kablo üretimimizle dünyayı 12 kere dolaşıyoruz. Bu, kablonun kalınlığı ve inceliğine göre değişen bir rakam ama 55 bin ton civarında bakır ve alüminyum metali işleyen bir tesisiz."

"Üretimimizin yaklaşık yüzde 85'lik kısmı enerji kabloları." diyen Yılmaz, yanmaz flaret kablo üretimleriyle sektörde öncü olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, yanmaz halojen kabloların binalarda asansör ve elektrik aksamlarını devam ettirdiğini, tehlike durumunda güvenlik anlamında çözüm sunduğunu anlattı.

Hammadde ve limanlara uzak yerde yüksek teknoloji gerektiren kabloları ürettiklerini belirten Yılmaz, üretimde ilçe halkı ve profesyonel çalışma ekibinin önemli katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

