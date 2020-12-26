Dünyanın genç bilim insanları Buca’da buluştu

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı. Ulusal kategoride Türkiye’nin 27 ilinden, uluslararası kategorilerde 24 ülkeden toplam 164 proje, 6 farklı branşta yarıştı, ödüller sahiplerini buldu.

Dünyanın dört bir yanından bilim ve sanat alanında yetenekli gençleri Buca’da buluşturan BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) Bilim ve Müzik Fuarında ödüllü projeler sahiplerini buldu.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve korona virüsü tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilen fuarın kapanış ve ödül töreni, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuar kapsamında 24 ülke ve Türkiye’nin 27 şehrinden birbirinden değerli tam 164 projenin sunumunu yapıldı. Alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri 164 projenin en iyilerini belirledi.

Kapanış töreninde konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Tüm dünya için çok zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Korona virüsü ile mücadele verdiğimiz bu zor günlerde, bilimin tüm dünya için önemini bir kere daha anladığımızı düşünüyorum. Böylesine güzel bir organizasyonla; bilim, sanat ve teknolojiye meraklı dünya gençlerini bir araya getirdik. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük ettik. Bugün belki burada tüm dünyanın kaderini değiştirecek kıymetli projelerin ilk adımlarını attık. Şimdi artık, başarıya ulaşan projelerimizi daha fazla destekleyerek gelişmelerini sağlamak için çalışacağız. Buca Belediyesi olarak, kentimizdeki öğrencilerimizi ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.