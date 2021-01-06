Dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı "Anti-rad’i" üretti.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yerli radyasyon kalkanının, gelecekte kurşun bazlı koruma yöntemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yeni ve gelişmiş teknolojik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü Teknopark İstanbul'da bir ilke daha imza atıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu dünyada ilk kez üretimi sağlanan kurşunsuz radyasyon koruma plakası Anti-rad elde edildi. Anti-rad'ın, Türkiye'nin yıllık 40 milyon dolarlık kurşun ithalatını sonlandıracağı ve özellikle tıp alanında ithal edilen ağır ve oldukça tehlikeli kurşun levhaların yerini hızla alması bekleniyor.

Yerli, sağlıklı, hafif ve en önemlisi kurşun ile kıyaslanamayacak kadar avantajlı Anti-rad Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan da Radyasyon Geçirgenlik Belgesi'ne sahip. Turing Kimya, Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Teknopark İstanbul'da geliştirilen Anti-rad; kurşun kullanımının sağlık gerekçeleriyle azalması ve hatta tamamen bitmesi beklenirken son derece gelişmiş bir alternatif olarak öne çıkıyor. Daha az maliyetli oluşuyla da dikkati çeken Anti-rad, nükleer santrallerden uçaklara ve telefonlara kadar çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.