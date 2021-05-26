"Dünyanın ilk sakin adası" turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme süreci öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve dışından her dönem turist çekiyor. "Dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası", 79 kilometrekarelik yüz ölçümüyle farklı turizm alanlarında hizmet veriyor. Ada son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunların çekim merkezi haline geldi. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarırken su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılabiliyor. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, her dönem olduğu gibi gerek esnafın gerekse turizm işletmecilerinin beklediği yaz sezonunun başlamak üzere olduğunu söyledi.

Geçen yıl ve bu yıl salgın sürecinde zaman zaman kısıtlamaların uygulandığını hatırlatan Çetin, şöyle devam etti: "Biz geçen yıl turizm noktasında pik yaptık. Gökçeada'ya gerçekten büyük bir teveccüh vardı. Bu yıl 1 Haziran'dan itibaren beklenen normalleşme süreciyle adada turizm sezonu başlayacak. Burada çok izole bir coğrafyada konuklarımızı ağırlayacağız. İnsanların bu dönemde kendilerini çok rahat hissederek tatillerini yapacakları bir yer olması münasebetiyle yine Türkiye'nin dört bir yanından Gökçeada'nın tercih edileceğini düşünüyorum." Çetin, yerel yönetim olarak turizm sektörü temsilcileriyle iletişimleri sağlayıp gerekli programları yaptıklarını anlattı. Gökçeada'nın yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan Çetin, "Ülkemizdeki tüm tatile çıkacak vatandaşlarımızı, böylesine izole bir coğrafyaya davet ediyoruz. Onların burada çok sakin bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri adına elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğimizi belirtiyoruz." dedi. - "İşletmeler tüm hazırlıklarını tamamladı"