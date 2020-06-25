"Dünyanın kayısı başkenti"nde hasat zamanı

İşçilerin salgın tedbirlerine uyarak hasat gerçekleştirdiğine işaret eden Özcan, ürünün beklendiği gibi kaliteli olduğunu söyledi. Özcan, şöyle devam etti:

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların kayısıyı dalından toplatarak tüketiciye ulaştırmak için yoğun bir mesai harcadığını belirterek, il dışından da mevsimlik işçilerin yoğun şekilde gelmeye başladığını söyledi.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Geçen sene 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip bulunan ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Üründe çok ciddi bir kalite söz konusu. Bu yıl çil hastalığı ile doludan ürün çok az etkilendi, bazı bölgelerimizde kısmen hasar söz konusu. Kale ilçemizde hasat başladı. Buradan çıkan ürünler fabrikalara intikal ettikten sonra en geç pazartesi günü Almanya'daki marketlerde tüketiciye sunulmuş olacak."

- "Fiyatlar memnun edici"

Özcan, bu yıl yaş kayısı ihracatında artış beklediklerini beşirterek, "Salgınla beraber tarım ürünlerine ciddi bir ilgi başladı, kuru kayısı ve yaş kayısı da bundan nasibini alacak. Fiyatlarımız üreticinin mutlu olduğu rakamlara çok yakın. Üreticimizin fiyatlardan mutlu olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte kayısı hasadının yaklaşık 40 gün süreceğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl hem yaş hem de kuru kayısıda çok verimli bir yıl geçireceğiz. Avrupa'da raflarda ürünün çok kıymetli olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar da arz ve talebe göre kendisine yeni bir rota belirleyecek. Fiyatların yönünün sürekli yukarı doğru olacağını tahmin ediyoruz. Bizim Avrupa'ya ihraç ettiğimiz 'Hacıhaliloğlu' diye adlandırdığımız çeşit şu an bahçede yaş 4,5 liradan işlem görüyor. Bunun dışında kaba aşı çeşidi ise 5- 6 lira bandında alıcı buluyor."

