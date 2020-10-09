Dünyanın maskesi Türkiye’den

19) salgını sebebiyle Dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin üretimi hızlanırken, Türkiye sektörde önemli bir yer edindi. Türkiye’de üretilen maskeler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin tüketimi arttı. Üreticiler ise bu alanda yatırımlarına hız verdi. Maske, önlük, tulum ve gözlük gibi ürünlerin üretiminde dünya pazarına hakim olan Çin’de üretimin durması, Türk iş adamlarını harekete geçirdi. Türk üreticiler ülke genelinde talebe yetişmek için kapasitelerini yüzde 100 arttırırken, pandemi sürecinde kullanılan ürünlerin yurt dışına ihracatında da önemli bir ivme kazanıldı.

Korona virüsün Çin’de başlaması ile beraber ülkede üretimin durduğunu ifade eden OBT Danışmanlık Proje Müdürü Akif Beşiktepe, “Nüfus yoğunluğu sebebi ile üretim kapasitesi kendi ülkesine cevap vermedi. Dünyada alt yapısı olan ve çok kısa sürede hızlıca üretime geçecek olan tek ülke ise Türkiye’dir. Çin hızlıca Türkiye ile temasa geçerek destek istedi. Devlet yetkililerimizin almış olduğu kararlarla ülkemizde bulunan büyük tekstil atölyeleri üretim bantlarını maske üretimine dönüştürdü. Devletimize bağlı kamu kuruluşlarımız içerisinde yer alan halk eğitim merkezleri, sanat okullarımız üretime geçerek ihtiyaçlara büyük ölçüde destek sağlayarak, başta ülkemiz olmak üzere bir çok ülkenin de ihtiyaçlarını karşılamıştır” dedi.

OBT Danışmanlık olarak üretim kapasitelerinin günlük bir milyon adet maske, 500 bin adet koruyucu önlük ve tulum olduğunu hatırlatan Beşiktepe, “Üretim yaptığımız ürünlerin tamamını Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkeye satışını yapıyoruz. Üretim yaptığımız ürünlerin tamamı kendi markamız olan OBT’dir. Ürünlerimiz en üst teknoloji ile tüm kalite standartlarını kapsamaktadır. Türkiye, kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşıladığı gibi, 85 ülkeye de hibe göndererek dünyada bir çok ülkenin dikkatini çekmiş ve ülkemizde üretim yapan firmaların da ihracatta önünü açmıştır” diye konuştu.

Ürünleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Akif Beşiktepe, “Bu ürünlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus sıvı geçirmez olmalarıdır. Dışarıdan üzerinize temas edebilecek bir sıvıyı içerisine sızdırmaması gerekir. Maskenin kesinlikle üç katlı olmasına ve orta katmanın da filtre görevi yapan mertbrovn kumaş olmasına dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

Konya’dan tüm dünyaya ihracat yaptıklarını söyleyen OBT Danışmanlık sahibi Orhan Beşiktepe, “Avrupa ülkelerinin tamamında ürünlerimize olan talepler arttı. Bu taleplere cevap verebilecek kapasitedeyiz. Sosyal sorumluluk kapsamında sağlık çalışanlarımıza, huzurevlerinde yaşlılarımıza, anneler gününde hastanede tedavi gören annelerimize, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza, Zeytindalı bölgesinde bulunan yetim çocuklar kampına, LYS sınavına girecek olan öğrencilerimize ücretsiz maske dağıtarak salgınla mücadeleye destek verdik. Desteklerimiz devam edecektir” dedi.

