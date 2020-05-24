"Dünyanın merkezi"nde bayramı evde geçirenlere maskeli "Nasreddin Hoca" sürprizi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve yıllardır Nasreddin Hoca'yı canlandıran 57 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet döneminin yanı sıra Hitit, Frigya, Roma, Doğu Roma (Bizans), Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olan Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın 1208 yılında doğduğu yer olarak biliniyor.

Konuşmayı seven, aklıselimi kuvvetli, neşeli, babacan biri olarak tanınan mizah ustasını, 1992'de dönemin kaymakamı tarafından temsili Nasreddin Hoca görevi verilen Mustafa Karatepe canlandırıyor.

Nasreddin Hoca gibi cübbe ve kavuk giyip eşeğine binen Karatepe, 28 yıldır ülkenin pek çok kentinde düzenlenen festivalde vatandaş ve çocuklarla buluştu. Karatepe, ünlü Türk düşünürü ile ilgili fıkra anlatma geleneğini de yaşattı.