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Dünyanın prestijli bursunu bu yıl ADÜ Öğretim Üyesi Aktürk aldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.

Dünyanın prestijli bursunu bu yıl ADÜ Öğretim Üyesi Aktürk aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, bilim dünyasının prestijli ödüllerinden Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araştırmacı Bursu’na değer görüldü.

Öğretim Üyesi Aktürk’ü tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası arenada kabul görmesi bizleri mutlu etmektedir. Hocamızı elde ettiği başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Rektör Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası arenada kabul görmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Elde edilen başarıların önemli bir motivasyon olduğunun da altını çizen Aldemir, “Hocamızı elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Dünyanın sayılı prestijli burslarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araştırmacı Bursu’ bu yıl Üniversitemize geldi. İnşallah devamı da gelecektir. Hem değerli öğretim üyemize hem de üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Dünyanın prestijli ve tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 500 bilim insanına Almanya’da araştırma olanakları sunarken, vakfın 140 ülkede, aralarında 54 nobel ödüllü olmak üzere 27 bin akademisyen ve araştırmacıdan oluşan geniş bir ağı da bulunuyor.

Araştırmacının bilimsel başarıları ve bağımsız araştırma potansiyeli göz önünde bulundurularak verilen Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers, uzmanlık alanı fark etmeden dünyanın her yerinden araştırmacılara verilebiliyor. Başvuruların sadece yüzde 20’sinin kabul edildiği ve ülkemizde yılda ortalama üç bilim insanının desteklendiği burs kapsamında, seçtikleri proje ile Almanya’da araştırma yürütme imkanı sunuluyor. Ayrıca burs, akademisyen veya araştırmacının gelecek araştırmalarında yaşam boyu maddi katkıda bulunmayı da vaat ediyor.

Prof. Dr. Aktürk, burs kapsamında Münih Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araştırmalarını yürütecek.

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