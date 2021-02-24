Dünyaya açılıyorlar

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü ilk ve ortaokul öğrencileri, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Gürcistan ve Yunanistan’dan katılan 17 öğretmen ve 10 okul öğrencilerinin katıldığı e-twinning projesi ile dünyaya açılıyor.

Sofular İlk ve Ortaokulu ve Bolu Göynük Ekinciler Ortaokulu öğretmenlerinin kuruculuğunda başlayan ONE PERSON ONE WORLD ( BİR İNSAN BİR DÜNYA ) projesi 173 öğrenci ve 6 ülke(Türkiye, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Gürcistan ve Yunanistan) 17 öğretmen ve 10 okulun katılımıyla faaliyetlerine başladı.

Sofular İlkokulu İngilizce Öğretmeni Firdevs Yüksel Çetin, bu projede asıl amaçlarının öğrencilerin pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırarak öğrencilerin aktif olmasını sağlamak ve İngilizceyi gerçek yaşam koşullarında kullanabilmeleri için bir ortam hazırlamak olduğunu söyledi.

Çetin, “Ayrıca bu çalışma ile proje de yer alan öğretmen ve öğrenciler projenin kültürleri tanımada yaşam şekillerini anlamada çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorlar. Projede yer alan yabancı öğretmen ve öğrencilerle bizim öğrencilerimizin iletişime geçmesi öğrencilerimiz açısından unutulmaz bir deneyim olduğunu düşünüyorum Bu projeyle sınırlarımızı aştık inşallah böyle projeler yapmaya öğrencilerimizin ufkunu açmaya devam ederiz" dedi.

Bolu Ekinciler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Esmehan Öztürk, proje sayesinde pandemi sürecinde öğrencilerin evde verimli ve aktif şekilde vakit geçirdiklerini, İngilizceyi severek kullandıklarını ve çeşitli web 2.0 araçlarıyla tanışarak günümüz teknolojisine ayak uydurduklarını belirtti. Öztürk, farklı ülkelerden insanlar tanımanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu ise, ‘’ Okulumuzun uluslar arası bir projede kurucu ortak olarak yer almasından dolayı ve bu proje sayesinde öğrencilerimizin İngilizceyi kullanmaları ve farklı ulus ve ülkelerden arkadaş edinecek olmalarından dolayı çok mutluyuz. Projede yer alan tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum’’ dedi.

