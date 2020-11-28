"Dünyayı kaldıran" genç sporcu yeni rekorlara ulaşma hedefinde

İnternet aracılığıyla bu sporla tanıştığını anlatan Osman, "İlk önce hobi olarak başlamıştım. 2 yıl kadar böyle çalıştım ve güzel kaldırışlar yaptım. Yaklaşık 1 yıl önce de Antalya'dan takım sorumlumuz Murat Tuğral ile tanıştım. O da bana Rusya'daki şampiyonadan bahsetti. Sonrasında o şampiyonayı düşünerek çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Kovid-19 salgını nedeniyle spor salonlarının kapandığını hatırlatan Osman, şöyle konuştu:

"Tam formdayken salgının başlaması beni boşluğa düşürmüştü. Babama 'Dünya rekoru kırmak istiyorum' diyerek eve gerekli malzemeleri almasını istedim. O da inandı ve tam profesyonel olmasa da malzemeleri aldık. Çalışmalarımı evimdeki spor odamda sürdürdüm. 21 Kasım'da Rusya'da şampiyona oldu. Rusya'da düzenlenen şampiyonada, bench-press kategorisinde 56 kilogramda yarıştım. İlk olarak 102,5 kilogram olan dünya rekorunu egale ettim. Ardından 105 kilogram ve sonuncuda da 112,5 kilogram kaldırarak 3 dünya rekoru kırdım. Kendi kilomun 2 katından fazlasını kaldırmış oldum. Bu şampiyonada rekor kıran ilk Türk sporcu oldum."