YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. "Dur" ihtarına uymadılar, yanlarındaki tabancayı atıp kaçmaya çalıştılar

"Dur" ihtarına uymadılar, yanlarındaki tabancayı atıp kaçmaya çalıştılar

10.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki iki şahıs, kovalama neticesinde yakalandı.

Şahısların kaçarken çimenlik alana attığı tabanca ise ekiplerin dikkati sayesinde bulundu.

Olay, Çorum il merkezi Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri şahısların bulunduğu cipi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipteki şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde araç Çevreyolu Kavşağı’nda durduruldu. Yakalanan şahıslar, araçta bulunan bir tabancayı ise çimenlik alana attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde durum fark edilerek tabanca çimenlik alanda bulundu.

Sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:39
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:23

Çorum Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Yüksel eczanesi
Bayat
Damla gümüsağa eczanesi
Merkez
Funda ünal eczanesi
Iskilip
Büyük eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Gözde eczanesi
Lacin
Boğazkale eczanesi
Bogazkale
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.