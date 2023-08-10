"Dur" ihtarına uymadılar, yanlarındaki tabancayı atıp kaçmaya çalıştılar

Şahısların kaçarken çimenlik alana attığı tabanca ise ekiplerin dikkati sayesinde bulundu.

Olay, Çorum il merkezi Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri şahısların bulunduğu cipi durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipteki şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde araç Çevreyolu Kavşağı’nda durduruldu. Yakalanan şahıslar, araçta bulunan bir tabancayı ise çimenlik alana attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde durum fark edilerek tabanca çimenlik alanda bulundu.

Sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.

