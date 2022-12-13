‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir araç ‘dur’ ihtarına uymadı. Şüpheli araç polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada; 11 adet farklı markalarda cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, 10 adet av tüfeği fişeği ve 6 parça halinde naylon poşetlere sarılı toplamda 243.58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler; ‘dur’ ihtarına uymayan ve aracından birçok suç unsuru çıkan araç sürücüsünü gözaltına alırken soruşturma başlatıldı.

