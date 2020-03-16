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  4. "Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan sürücünün aracında 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Araçta yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap, 6,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başka bir suçtan arandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

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Dur İhtarı Gaziantep kovalamaca Uyuşturucu

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