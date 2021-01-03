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Dur ikazlarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.01.2021 14:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapan polis ekipleri Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan 06 ES 621 plakalı lüks araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi.

Dur ikazlarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapan polis ekipleri Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan 06 ES 621 plakalı lüks araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Polisten kaçan otomobil Siteler Mahallesi Polisevi yakınlarında yakalandı. Polis ekiplerince incelenen otomobilde ve sürücüsünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ve dur ikazlarına uymamak suçundan sürücü hakkında cezai işlem uyguladı.

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