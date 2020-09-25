YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Durankaya beldesi yolu asfaltlandı

Durankaya beldesi yolu asfaltlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Durankaya beldesinin zorlu kış aylarından dolayı zarar gören yolları asfaltlandı.Konuyla ilgili bilgi veren Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, il merkezindeki Merzan Mahallesi’nden geçen ve Durankaya beldesinin ulaşımını sağlayan yolun asfaltlanma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Hakkari’nin Durankaya beldesinin zorlu kış aylarından dolayı zarar gören yolları asfaltlandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, il merkezindeki Merzan Mahallesi’nden geçen ve Durankaya beldesinin ulaşımını sağlayan yolun asfaltlanma çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Demirci, “Durankaya yolumuzun asfaltlanmasında emeği geçen başta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık, Vali Yardımcımız ve Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve çalışmalarını aralıksız bir şekilde süren yüklenici firma ve çalışanlarına Durankaya beldesi halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki
Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde
İzmir Valisi Köşger, Kur’an kursu temel atma töreninde
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti
Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:48
Öğle
12:02
İkindi
15:26
Akşam
18:05
Yatsı
19:20

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şemdinli çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı
Şemdinli çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı
İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün
İş sağlığı uzmanı Erik’e görkemli düğün
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.