YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Durankaya beldesinde korkutan yangın

Durankaya beldesinde korkutan yangın

30.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Durankaya beldesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Durankaya beldesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kazım Kaya isimli vatandaşın evinde saat 01.40 sıralarında çıkan yangına Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yükseldiği iki katlı binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belde sakinleri, itfaiye ekibi ile birlikte yangına müdahale ettiklerini ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına aldıklarını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildiHakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölüKahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Kasım Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:53
Öğle
11:59
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:15
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.