Durankaya beldesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kazım Kaya isimli vatandaşın evinde saat 01.40 sıralarında çıkan yangına Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yükseldiği iki katlı binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belde sakinleri, itfaiye ekibi ile birlikte yangına müdahale ettiklerini ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına aldıklarını belirttiler.

