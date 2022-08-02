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Durban Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ödülü verildi

02.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durban Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ödülü verildi

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın Durban şehrinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Durban Uluslararası Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Durban FilmMart'ta "The Missing Camel" isimli belgesel film projesine TRT ödülü verildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 43. Durban Uluslararası Film Festivali ile eş zamanlı olarak düzenlenen endüstri marketi 13. Durban FilmMart 22-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. TRT ve Durban FilmMart iş birliği ile belgesel ve kurmaca türünde yarışan, geliştirme aşamasındaki toplam 30 Afrika yapımı film projesinden birine ise TRT Ödülü verildi.

Afrika sinemasını ve Afrika'dan çıkan orijinal hikayeleri, uluslararası yolculuklarında desteklemek amacıyla Durban FilmMart'ta verilen TRT Ödülü'nün sahibi Moritanya-Fransa ortak yapımı, Cheikh N'diaye'nin yönettiği "The Missing Camel" isimli belgesel film projesinin oldu.

İlk kez gerçekleşen bu iş birliği ile TRT'nin uluslararası festivallere olan desteği Avrupa ve Balkanlar'ın yanı sıra Afrika'ya da genişlemiş oldu.

Ayrıca Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike" filmi de Durban Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yer aldı.

- The Missing Camel

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 2007'de Senegal'in başkenti Dakar'da yaptığı "Afrikalılar yeterince tarih yapmadı" açıklamasının ardından Senegalli yönetmen Cheikh N'diaye, köklerini araştırmak üzere yola çıkar. Yanında hayali devesi, zihninde akıl koçu Muhammed Ali'nin fikirleri ile birlikte Moritanya, Senegal ve Mali'ye bir yolculuk gerçekleştirir. Hikaye anlatımında komedi unsurları barındıran bir yol belgeseli olan belgesel projesinin yapımcılığını ise Maud Huynh ve Ilham Rauf üstlendi.

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