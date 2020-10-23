Dürdane Beyoğlu kadın milli sporcularla buluştu

Diyarbakır’ı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden Bağlar Belediyesporun kadın milli karatecileri, Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nu ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı.

Samimi bir ortamda geçen buluşmaya milli takım antrenörü Ayşe Meryem Yazar ile milli sporcular Sena Kızılaslan, Busenur Yazar, Zeynep Akçakmak ve İremnur Yazar katıldı. Milli takım antrenörü Ayşe Meryem Yazar, Diyarbakır’ı milli takım çatısı altında başarıyla temsil eden branşların başında geldiklerini dile getirerek spora ve sporcuya sağladıkları destekler nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Kız çocukların sporda başarılı olmasını çok önemsiyoruz”

Kız çocuklarının küçük yaşta spora başlayarak zamanla önemli başarılar elde etmesini bölge adına çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini anlatan Dürdane Beyoğlu, “Kız çocuklarımızın başarısını görünce çok mutlu oluyoruz. Karate gibi zorluk derecesi fazla olan bir branşta kadınların başarılı olması sadece kentimizin değil ülkemizin ciddi bir kazanımıdır. Sporcularımıza sahip çıkmak, kendileri gibi yeni şampiyonların çıkmasını sağlamak için her türlü imkanı sağlamak hepimizin vazifesidir. Sporcularımızı tebrik ederek nice başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretin ardında Dürdane Beyoğlu ve milli sporcular hatıra fotoğrafı çekti.



