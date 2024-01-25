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  4. Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

İHA İHA
25.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi.

Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) suçunu önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Çorum’a tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

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